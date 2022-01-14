Шешуков отметил, что до сих пор пытается вернуть деньги, вложенные в проект по строительству завода в Ростовской области. По его словам, на этом бизнес-проекте он потерял несколько миллионов рублей.
"В 2015 году хотели построить текстильный завод в Ростовской области... До сих пор пытаюсь вернуть деньги. Надеюсь, хотя бы часть удастся. Много ли вложил? Не буду называть сумму, но она довольно серьезная. Несколько миллионов рублей", - заявил Шешуков.
Источник: Спорт-Экспресс
Шешуков назвал суммы премиальных в "Спартаке" и "Локомотиве"
Шешуков рассказал, как потерял несколько миллионов на проекте по строительству завода
Бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Александр Шешуков рассказал, что потерял крупную сумму, неудачно вложившись в бизнес.
Фото: РИА Новости