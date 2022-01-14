Напомним, Сергей Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году. Под его руководством "сине-бело-голубые" три года подряд выигрывают чемпионский титул.
"У нас в чемпионате каждый год по 3-4 команды борются с "Зенитом", но ни одна из них не доходит до конца. Семак уже три года не дает никому даже приблизиться к его команде. Сергей просто блестяще работает в питерском клубе", - цитирует Семина "СЭ".
С 2016 по 2018 год Сергей Семак был главным тренером "Уфы". Под его руководством башкирский клуб занял 6-е место и попал в квалификацию Лиги Европы.
В текущем сезоне "Зенит" после 18 туров РПЛ занимает 1-е место, имея в своем активе 38 очков. Также петербургский клуб занял 3-е место в группе Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". "Сине-бело-голубые" вышли в плей-офф Лиги Европы.
Семин: Семак уже три года не дает никому даже приблизиться к "Зениту"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил работу наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"