Газизов подтвердил, что футболист "Краснодара" Сабуа проходит просмотр в "Уфе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что нападающий "Краснодара" Леон Сабуа приехал на сбор команды на просмотр.

Фото: ФК "Краснодар"





"Рано о чем-то говорить. Он только приехал на просмотр. Первый день тренируется", - цитирует Газизова



Сабуа — воспитанник "Краснодара". В нынешнем сезоне в восьми матчах ФНЛ он отдал голевую передачу. На счету Сабуа четыре матча за основной состав "быков" и гол в ворота "



Нападающий "Краснодара" замечен на сборах "Уфы" (фото) Ранее появилась информация, что 21-летний россиянин проведет сбор в башкирском клубе. " Уфа " будет тренироваться в турецком Белеке до 23 января."Рано о чем-то говорить. Он только приехал на просмотр. Первый день тренируется", - цитирует Газизова РБ Спорт Сабуа — воспитанник "Краснодара". В нынешнем сезоне в восьми матчах ФНЛ он отдал голевую передачу. На счету Сабуа четыре матча за основной состав "быков" и гол в ворота " Спартака " (1:3) в сезоне 2020/21.