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Газизов подтвердил, что футболист "Краснодара" Сабуа проходит просмотр в "Уфе"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что нападающий "Краснодара" Леон Сабуа приехал на сбор команды на просмотр.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее появилась информация, что 21-летний россиянин проведет сбор в башкирском клубе. "Уфа" будет тренироваться в турецком Белеке до 23 января.

"Рано о чем-то говорить. Он только приехал на просмотр. Первый день тренируется", - цитирует Газизова РБ Спорт.

Сабуа — воспитанник "Краснодара". В нынешнем сезоне в восьми матчах ФНЛ он отдал голевую передачу. На счету Сабуа четыре матча за основной состав "быков" и гол в ворота "Спартака" (1:3) в сезоне 2020/21.

Нападающий "Краснодара" замечен на сборах "Уфы" (фото)


Теги: Газизов УФА Сабуа Краснодар
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