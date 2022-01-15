По данным источника, стороны вели между собой переговоры, но затем они были приостановлены. Скорее всего, римский клуб получил более щедрые предложения по игроку, поэтому общение с "армейцами" было поставлено на паузу. СМИ сообщали, что в услугах Мурики заинтересованно несколько клубов АПЛ.
Нападающий Ведат Мурики перешел в "Лацио" в 2020 году. В текущем сезоне он за столичный клуб провел 11 матчей в Серии А, в которых отметился 1 голевой передачей. Контракт форварда с римлянами рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА не заинтересован в подписании форварда "Лацио" Мурики
СМИ: ЦСКА с ноября вел переговоры по Мурики, но затем они были приостановлены
Московский ЦСКА с конца осени интересовался нападающим "Лацио" Ведатом Мурики.
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