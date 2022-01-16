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Зе Луиш: в "Локомотиве" не дали мне возможности уйти летом и не сказали, что уберут из состава

Бывший нападающий "Локомотива" Зе Луиш объяснил, почему не смог покинуть московский клуб минувшим летом.
Фото: "Чемпионат"
Зе Луиш заявил, что "Локо" не дал ему возможности уйти летом. По словам игрока, клуб не предупредил его о намерении вывести из заявки и отстранил его в последний момент, когда он уже не успевал сменить команду.

"Мне не дали возможности уйти летом. Тут нужно учитывать, что травмированным тяжело сменить команду. Хотя можно было сказать мне заранее, что я буду убран из заявки и нужно попробовать найти новый клуб. Но мне не сказали, что меня уберут из состава. Просто отстранили в последний день, когда уже ничего нельзя было сделать", - сказал Зе Луиш.

Напомним, что "Локомотив" вывел Зе Луиша из заявки на матчи РПЛ в начале сентября, когда игрок был травмирован. 13 января клуб объявил о расставании с игроком. Контракт 30-летнего форварда с москвичами был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Зе Луиш перешел в "Локо" в октябре 2020-го. Он принял участие в 15 матчах команды и забил один гол.

Источник: Чемпионат

Зе Луиш: "Локомотив" исключил меня из заявки против моей воли, я оказался брошен


Теги: Зе Луиш Локомотив
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