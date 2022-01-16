По словам агента, Тиль, играющий за "Фейеноорд" на правах аренды, останется в роттердамском клубе до конца сезона.
"Возвращение Гуса в "Спартак" зимой невозможно. Он точно останется в "Фейеноорде" до лета", - заявил ван Куперен.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Тиль провел 19 матчей. В активе 24-летнего голландского хавбека 10 голов и две результативные передачи.
Напомним, что Тиль является игроком "Спартака" с 2019 года. Он перешел в московский клуб из АЗ. В минувшем сезоне полузащитник выступал за "Фрайбург" на правах аренды.
Источник: Sport24
Агент Тиля: возвращение Гуса в "Спартак" зимой невозможно
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Гуса Тиля, высказался о будущем игрока.
Фото: "Спартак"