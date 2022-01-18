По информации источника, польский клуб "Варта" сделал предложение "красно-белым" по аренде Руденко.
"Варта" идет в зоне вылета чемпионата Польши, команда занимает 16-е место. В 19 матчах "Варта" набрала 16 очков. На одно очко клуб опережает "Легию".
Александр Руденко является воспитанником "Спартака". На его счету 110 матчей за вторую команду "красно-белых", в которых он забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. За основу Руденко еще не дебютировал.
Источник: Чемпионат
Аутсайдер чемпионата Польши "Варта" хочет арендовать нападающего "Спартака" Руденко
Нападающий "Спартака" Александр Руденко может уехать в Европу.
Фото: "Чемпионат"