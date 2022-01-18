По сведениям источника, функционер выступает за новый формат лимита на легионеров по системе "13+12", когда клубы РПЛ смогут заявлять 13 иностранных игроков, но с налогом на легионеров. Также Федун выступает за выплаты клубам за использование молодых россиян в возрасте до 23 лет.
Действующий лимит на легионеров в Российской Премьер-лиги действует по системе "8+17", где первая цифра — количество допустимых легионеров в заявке команды на сезон. Все они могут одновременно выходить на поле.
Источник: СЭ.
Источник: Федун выступает за 13 иностранцев в заявке клубов РПЛ с налогом
Владелец "Спартака" Леонид Федун хочет увидеть изменения в лимите на легионеров, который действует в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"