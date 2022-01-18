— Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со "Спартаком". Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только на настоящем, — цитирует Лопеса Sport24.
31-летний Черышев выступает за "Валенсию" с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах чемпионата и Кубка Испании, в которых забил гол и отдал две голевые передачи. Контракт российского футболиста истекает в конце сезона, поэтому Черышев уже с 1 января может вести переговоры с другими командами.
Черышев приступил к тренировкам в "Валенсии" после коронавируса (фото)
Агент Черышева опроверг переговоры со "Спартаком"
Хуан Лопес, агент полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, опроверг переговоры с московским "Спартаком".
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