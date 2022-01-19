Ранее бразильские СМИ опубликовали данные о том, что Фукс намерен уйти из ЦСКА. Отмечалось, что защитник хочет продолжить карьеру в Бразилии, а его услуги якобы уже были предложены "Фламенго".
Агент игрока опроверг сообщения СМИ. По его словам, Фукс настроен продолжить карьеру в России.
"Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА. Я не предлагал "Фламенго" и кому-либо еще услуги Фукса", - сказал представитель футболиста.
Напомним, что Фукс является игроком ЦСКА с лета 2020 года. Ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в три миллиона евро.
Источник: Sport24
"Это ложь. Бруно не хочет покидать ЦСКА". Агент Фукса опроверг информацию о намерении игрока вернуться в Бразилию
Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал сообщения о желании игрока покинуть московский клуб.
Фото: ЦСКА