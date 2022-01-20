"Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Всё-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем", - цитирует Габулова "СЭ".
В завершившемся сезоне чемпионата Норвегии Никита Хайкин провел 29 матчей, пропустив 23 мяча и 13 раз оставив ворота сухими. Также Хайкин во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии. По оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость вратаря составляет 1,5 млн евро.
В этом году он впервые получил вызов в сборную России, но пока не дебютировал в составе национальной команды. Сообщалось, что интерес к Хайкину проявляет "Зенит".
Габулов: мне кажется, что Хайкин не соответствует уровню сборной России
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов оценил уровень российского голкипера "Буде-Глимт" Никиты Хайкина.
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