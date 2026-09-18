Широков: ЦСКА провалится, у них нет нападающих - как они играть-то будут?

- Я остаюсь при мнении, что ЦСКА провалится. У них нападающих нет — как они играть-то будут?
Мне просто интересно. Где-то везет чуть больше. Если бы в Махачкале 16-й номер не имел такие снайперские способности, что с метра ударил выше пустых ворот, может, мы бы говорили, что ЦСКА сейчас пятый. Дай бог, чтобы ЦСКА и дальше так немного фартило, они дошли до зимы и решили проблему с нападающим, - приводит слова Широкова "Чемпионат".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:1. После девяти сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В десятом туре красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московской "Родиной".