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Широков: ЦСКА провалится, у них нет нападающих - как они играть-то будут?

Экс-футболист сборной России Роман Широков оценил перспективы ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Широкова, ЦСКА провалится, потому что у команды нет нападающих.

- Я остаюсь при мнении, что ЦСКА провалится. У них нападающих нет — как они играть-то будут?

Мне просто интересно. Где-то везет чуть больше. Если бы в Махачкале 16-й номер не имел такие снайперские способности, что с метра ударил выше пустых ворот, может, мы бы говорили, что ЦСКА сейчас пятый. Дай бог, чтобы ЦСКА и дальше так немного фартило, они дошли до зимы и решили проблему с нападающим, - приводит слова Широкова "Чемпионат".

В девятом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:1. После девяти сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В десятом туре красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московской "Родиной".

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