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Аршавин оценил карьеру в "Арсенале" и рассказал, чего ему не хватило

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин оценил свой период карьеры в составе лондонского "Арсенала".
Фото: ФК "Арсенал"
"Как бы по 10-балльной шкале оценил карьеру в "Арсенале"? Семь. Чего не хватило, чтобы это было 9-10? Титула. Если бы титул выиграли со мной…

Но именно чемпионат. Даже если бы выиграли Кубок лиги, это не то. А если бы чемпионат выиграли… Чудом. Но шансов не было", – сказал Аршавин в выпуске FONtour.

Андрей Аршавин перешел в "Арсенал" из петербургского "Зенита" в январе 2009 года. Он защищал цвета лондонского клуба до февраля 2013-го. В составе "канониров" экс-футболист сборной России провел 144 матча во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, забил 31 гол и отдал 45 результативных передач. В футболке "Арсенала" нападающий не выиграл ни одного трофея.

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