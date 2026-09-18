Аршавин оценил карьеру в "Арсенале" и рассказал, чего ему не хватило

"Как бы по 10-балльной шкале оценил карьеру в "Арсенале"? Семь. Чего не хватило, чтобы это было 9-10? Титула. Если бы титул выиграли со мной…
Но именно чемпионат. Даже если бы выиграли Кубок лиги, это не то. А если бы чемпионат выиграли… Чудом. Но шансов не было", – сказал Аршавин в выпуске FONtour.
Андрей Аршавин перешел в "Арсенал" из петербургского "Зенита" в январе 2009 года. Он защищал цвета лондонского клуба до февраля 2013-го. В составе "канониров" экс-футболист сборной России провел 144 матча во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, забил 31 гол и отдал 45 результативных передач. В футболке "Арсенала" нападающий не выиграл ни одного трофея.