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"Я точно стал сильнее". Горшков подвел итог периода карьеры в "Зените"

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков высказался об игре за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Это действительно была моя мечта. Цели и задачи я выполнил. Понятно, что есть какое-то небольшое неудовлетворение.

Но в целом для меня это хороший опыт. Я там точно стал сильнее", - сказал Горшков.

Юрий Горшков перешел в "Зенит" летом 2024 года из "Крыльев Советов". В составе сине-бело-голубых левый крайний защитник провел 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. В петербургском клубе Горшков стал чемпионом России и дважды завоевал Суперкубок страны.

Напомним, в минувшее трансферное окно 27-летний футболист вернулся в самарскую команду в качестве свободного агента.

Источник: "Чемпионат"

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