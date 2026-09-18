"Я точно стал сильнее". Горшков подвел итог периода карьеры в "Зените"

"Это действительно была моя мечта. Цели и задачи я выполнил. Понятно, что есть какое-то небольшое неудовлетворение.
Но в целом для меня это хороший опыт. Я там точно стал сильнее", - сказал Горшков.
Юрий Горшков перешел в "Зенит" летом 2024 года из "Крыльев Советов". В составе сине-бело-голубых левый крайний защитник провел 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. В петербургском клубе Горшков стал чемпионом России и дважды завоевал Суперкубок страны.
Напомним, в минувшее трансферное окно 27-летний футболист вернулся в самарскую команду в качестве свободного агента.
Источник: "Чемпионат"