Как сообщает источник, "Бернли" предложил "Зениту" 12 млн евро за трансфер Азмуна. Английская команда готова выйти на рынок в связи с потерей форварда Криса Вуда, сумму отступных которого активировал "Ньюкасл". Примечательно, что сам "Ньюкасл", если верить слухам, также проявлял интерес к Азмуну. Кроме того, в числе претендентов на футболиста называли "Ювентус" и "Лион".
Напомним, ранее сегодня появлялась информация, что сам Азмун принял решение не уходить из "Зенита" до конца сезона. Его контракт с клубом истекает летом, что дает ему право уже сейчас вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний форвард провел 15 матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.
Источник: Daily Express
Источник: "Бернли" предложил за Азмуна 12 млн евро
На форварда "Зенита" Сердара Азмуна претендует еще один клуб АПЛ.
Фото: ФК "Зенит"