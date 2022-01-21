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Источник: "Бернли" предложил за Азмуна 12 млн евро

На форварда "Зенита" Сердара Азмуна претендует еще один клуб АПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Бернли" предложил "Зениту" 12 млн евро за трансфер Азмуна. Английская команда готова выйти на рынок в связи с потерей форварда Криса Вуда, сумму отступных которого активировал "Ньюкасл". Примечательно, что сам "Ньюкасл", если верить слухам, также проявлял интерес к Азмуну. Кроме того, в числе претендентов на футболиста называли "Ювентус" и "Лион".

Напомним, ранее сегодня появлялась информация, что сам Азмун принял решение не уходить из "Зенита" до конца сезона. Его контракт с клубом истекает летом, что дает ему право уже сейчас вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний форвард провел 15 матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.

Источник: Daily Express


Теги: Азмун Бернли Зенит Российские трансферы
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