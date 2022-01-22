— Сутормин — это футболист для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов, при всем уважении. Как, на мой взгляд, и Ерохин. Он то выстреливает, то затухает, — цитирует Орлова "СЭ".
28-летний Сутормин перешёл в "Зенит" в 2019 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу. Контракт Сутормина истекает в конце сезона.
32-летний Ерохин в 25 матчах текущего сезона забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт хавбека также истекает в конце сезона, он выступает за "Зенит" с 2017 года.
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Орлов: Сутормин и Ерохин — игроки для РПЛ, но не для Лиги чемпионов
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о двух футболистах "Зенита" — Алексее Сутормине и Александре Ерохине.
Фото: ФК "Зенит"