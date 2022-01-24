Экс-глава фанатского движения "Краснодара" заявил о бойкоте Fan ID

Экс-глава фанатского движения "Краснодара" "Единый фронт" Николай Руссов заявил, что Закон о введении Fan ID не будет одобрен фанатами "быков".

Фото: ТАСС





"Фанатская группировка "Краснодара" относится очень отрицательно к введению Fan ID, она его не одобряет. Не знаю будут ли бойкотироваться матчи, но лично я ходить на игры при таком раскладе не собираюсь. Остальные пусть решают сами", - приводит слова Руссова



Ранее стало известно, что фанатские объединения "



Депутат Свищев - о Fan ID: закон принят, никто его не отменит Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года."Фанатская группировка "Краснодара" относится очень отрицательно к введению Fan ID, она его не одобряет. Не знаю будут ли бойкотироваться матчи, но лично я ходить на игры при таком раскладе не собираюсь. Остальные пусть решают сами", - приводит слова Руссова РБК-Спорт Ранее стало известно, что фанатские объединения " Спартака " опубликовали в телеграм-канале "Фратрии" заявление о бойкоте оформления персональных паспортов болельщика (Fan ID) и спортивных соревнований, использующих эту систему. Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова". Фанаты " Зенита " также заявляли, что недовольны этим законом.