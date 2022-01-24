"Я даже ничего не слышал о введении Fan ID. Совершенно не знаю, что это такое", — приводит слова Андрея Федуна "СЭ".
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
Ранее стало известно, что фанатские объединения "Спартака" опубликовали в телеграм-канале "Фратрии" заявление о бойкоте оформления персональных паспортов болельщика (Fan ID) и спортивных соревнований, использующих эту систему. Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова". Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим законом.
"Болельщиков надо любить". Владимир Соловьев - о введении Fan ID
Андрей Федун - о Fan ID: совершенно не знаю, что это такое
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун заявил, что ранее ничего не слышал о введение паспорта болельщика (Fan ID) и даже не знает, что это такое.
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