Ранее СМИ сообщили, что "Уэска" может досрочно вернуть Гайча в ЦСКА. В летнее трансферное окно испанский клуб арендовал форварда у "армейцев" до конца нынешнего сезона.
Агент Гайча опроверг сообщения СМИ о возможном уходе игрока из "Уэски".
"Это неправда. На данный момент Адольфо - игрок "Уэски", - заявил Бустос.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Сегунды 22-летний Гайч провел за "Уэску" 17 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА летом 2020 года. До этого он являлся игроком "Сан-Лоренсо".
Источник: Sport24
Агент Гайча отреагировал на слухи о досрочном возвращении игрока из "Уэски" в ЦСКА
Фабиан Бустос, агент нападающего Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о том, что "Уэска" может досрочно вернуть игрока в ЦСКА из аренды.
Фото: Sport24