Ранее президент "Интернасьонала" Алессандро Барселлос подтвердил, что клуб получил предложение по форварду Юри Алберто. В СМИ сообщалось, что петербургский "Зенит" сделал бразильскому клубу предложение в размере 20 млн евро по трансферу Алберто. Отмечалось, что это предложение устроило руководство "Интернасьонала". Бразильский клуб намерен сохранить 10% прав на футболиста и включить в контракт пункт о бонусах за забитые мячи Юри.
"Я наблюдал за его игрой, прекрасно понимаю, что это отличный футболист. Если он когда-либо перейдет в "Зенит", это будет только на пользу нашей команде. Юри Альберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в "Зените", и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков", - сказал Малком.
В текущем сезоне Малком провел 20 матчей во всех турнирах за "Зенит", в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт 24-летнего бразильца рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Bobsoccer
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Малком: и бразильцы, и российские игроки помогут Юри Алберто быстрее адаптироваться в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал возможный переход в петербургский клуб нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"