Вчера, 26 января, "Спартак" объявил о переходе Хендрикса в "Фейеноорд" на правах аренды. Голландский полузащитник арендован роттердамским клубом до конца сезона-2022/23. У "Фейеноорда" будет возможность выкупить игрока.
Гунько отметил, что переход в "Фейеноорд" - хороший вариант как для "Спартака", так и для Хендрикса.
"Думаю, и для "Спартака", и для Хендрикса - это хороший вариант. Освобождено будет одно легионерское место для иного, более качественного по классу футболиста. Значит, он своей игрой и работой не заслужил места в стартовом составе. А он должен быть игроком основы, раз является легионером", - заявил Гунько.
Напомним, что Хендрикс выступал за "Спартак" с января минувшего года. Он перешел в московский клуб из ПСВ.
Источник: Спорт-Экспресс
Гунько отреагировал на переход Хендрикса из "Спартака" в "Фейеноорд"
Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Гунько высказался о переходе хавбека "красно-белых" Йоррита Хендрикса в "Фейеноорд".
Фото: "СЭ"