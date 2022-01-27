Лунев отправит в "Зенит" претензию о невыплате долгов. Если ответ не поступит - обратится в РФС

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера "Байера" Андрея Лунева, сообщил о том, что его клиент может обратиться в РФС в связи с невыплатой долгов питерцами.

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Конструктивный диалог, видимо, в "Зените" вести никто не хочет", - цитирует Смирнова



Напомним, Лунев выступал за "Зенит" с 2017-го года. Летом прошлого года он покинул клуб и на правах свободного агента присоединился к "Байеру". После этого "Зенит" пытался вернуть Лунева, но футболист отказался от предложения.



Лунев смог дебютировать за леверкузенский клуб только 9 декабря в матче против "Ференцвароша" в Лиге Европы. В итоге команда Лунева уступила венграм с минимальным счетом (0:1), но все равно заняла первое место в группе.



С тех пор Лунев больше не выходил на поле. Недавно он перенес операцию на голеностопе. Ориентировочные сроки восстановления - 6-10 недель. "В начале следующей недели мы подадим претензию в клуб. Если же в течение десяти дней " Зенит " не даст нам ответ, то, конечно, соблюдая весь порядок действий, мы обратимся в палату. Все это время с нами никто и не пытался договориться, а наша позиция никак не изменилась.Конструктивный диалог, видимо, в "Зените" вести никто не хочет", - цитирует Смирнова "РБ Спорт" Напомним, Лунев выступал за "Зенит" с 2017-го года. Летом прошлого года он покинул клуб и на правах свободного агента присоединился к "Байеру". После этого "Зенит" пытался вернуть Лунева, но футболист отказался от предложения.Лунев смог дебютировать за леверкузенский клуб только 9 декабря в матче против "Ференцвароша" в Лиге Европы. В итоге команда Лунева уступила венграм с минимальным счетом (0:1), но все равно заняла первое место в группе.С тех пор Лунев больше не выходил на поле. Недавно он перенес операцию на голеностопе. Ориентировочные сроки восстановления - 6-10 недель.