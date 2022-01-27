По информации источника, ЦСКА недавно получил запрос от "Бреста" по Чалову. Армейцы сообщили французской стороне о своих требованиях, но пока не получили ответа. При этом сам форвард уже дал согласие на трансфер, поскольку хочет попробовать свои силы в иностранном чемпионате.
В нынешнем сезоне Чалов провел 18 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 млн евро. Напомним, несколько лет назад Чалов мог перебраться в английский "Кристал Пэлас", но "армейцы" не отпустили форварда.
"Брест" после 22 туров занимает 13-е место во французской Лиге 1. В активе команды Мишеля Тер-Закаряна 28 набранных очков.
Источник: Metaratings
Источник: Чалов согласился на переход во французский "Брест"
Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Фото: РПЛ