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Источник: Чалов согласился на переход во французский "Брест"

Форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Фото: РПЛ
По информации источника, ЦСКА недавно получил запрос от "Бреста" по Чалову. Армейцы сообщили французской стороне о своих требованиях, но пока не получили ответа. При этом сам форвард уже дал согласие на трансфер, поскольку хочет попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

В нынешнем сезоне Чалов провел 18 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 млн евро. Напомним, несколько лет назад Чалов мог перебраться в английский "Кристал Пэлас", но "армейцы" не отпустили форварда.

"Брест" после 22 туров занимает 13-е место во французской Лиге 1. В активе команды Мишеля Тер-Закаряна 28 набранных очков.

Источник: Metaratings


Теги: Чалов ЦСКА Брест Российские трансферы Зарубежные трансферы
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