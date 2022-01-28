"Документ, предоставленный стороной Газизова, крайне сложно назвать распиской или какими-то обязательствами. Сложно сказать, что это. Некий лингвистически неструктурированный перечень фраз.
Расписка Газизова — некая бумага, которая была взята им со стола Федуна — это характеризует Шамиля. Его работодателям, наверное, с ним надо быть осторожным", - цитирует Завьялову "Чемпионат".
Напомним, на сегодняшнем заседании впервые была представлена расписка, по условиям которой, по мнению стороны Газизова, Федун должен был передать экс-генеральному директору клуба часть акций "Спартака".
Газизов проработал на посту генерального директора в "Спартаке" с июля по декабрь 2020-го года. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал ранее.
Юрист "Спартака": расписка Газизова - бумага, которая была взята им со стола Федуна - это характеризует Шамиля
Юрист "Спартака" оценила расписку, которую Шамиль Газизов представил на новом заседании по делу в взыскании задолженности с его бывшего работодателя.
Фото: ФК "Спартак"