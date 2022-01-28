"Чалов сейчас не так ярко играет за ЦСКА, как в прошлые сезоны, у него спад. Ему что-то нужно менять. Если он уйдет, это будет правильное решение, если останется, то снова будет доказывать", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Напомним, вчера появилась информация, что французский "Брест" сделал запрос в ЦСКА по поводу Чалова. Сообщалось, что форвард согласен на трансфер, поскольку хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.
В нынешнем сезоне Чалов провел 18 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил три мяча и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 млн евро. Напомним, несколько лет назад Чалов мог перебраться в английский "Кристал Пэлас", но "армейцы" не отпустили форварда.
"Брест" после 22 туров занимает 13-е место во французской Лиге 1. В активе команды Мишеля Тер-Закаряна 28 набранных очков.
Быстров: у Чалова сейчас спад в ЦСКА. Если он уйдет в "Брест", это будет правильное решение
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров отреагировал на новость о том, что форвард ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру во Франции.
Фото: ПФК ЦСКА