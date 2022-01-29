Как сообщает источник, "Спартак" рассматривает вариант с досрочным возвращением Крала из аренды уже зимой. Отмечается, что этот вариант стал возможным в связи с вероятным уходом Эсекьеля Понсе, который освободит легионерское место для чеха.
Напомним, Крал отправился в аренду в английский клуб летом прошлого года. С того момента он сыграл за лондонцев всего 5 матчей во всех турнирах. При этом в АПЛ он появлялся только один раз, выйдя на замену на последних секундах матча с "Уотфордом" (4:1). У "Вест Хэма" есть право на выкуп полузащитника.
Ранее Крал посетил контрольный матч "Спартака" против "Слована" (2:2)
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Спартак" может зимой вернуть Крала из аренды
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал, находящийся в аренде в "Вест Хэме", может раньше срока вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"