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Переводчик Азмуна: у Сердара было предложение из АПЛ, но он выбрал "Зенит" из-за желания поработать с Семаком

Бако Почоев, переводчик форварда Сердара Азмуна, рассказал, как игрок в свое время принял решение перейти в "Зенит".
Фото: "Зенит"
Накануне "Зенит" объявил о переходе Азмуна в "Байер". Иранский нападающий присоединится к клубу из Леверкузена в зимнее трансферное окно. Азмун выступал за "Зенит" с февраля 2019 года. Контракт 27-летнего игрока с "Байером" будет действовать до лета 2027 года.

Переводчик Сердара рассказал, что на переход футболиста в "Зенит" повлияло желание поработать с наставником петербургской команды Сергеем Семаком. Также важным фактором был совет, который дал Азмуну Курбан Бердыев, сообщил Почоев.

"У него параллельно с "Зенитом" было предложение из английской Премьер-Лиги. Сердар выбрал "Зенит", потому что он хотел играть у Сергея Богдановича. Они не успели пересечься в "Рубине"? Да, но когда он играл против "Уфы", он всегда подходил к Богдановичу, здоровался с ним. Плюс Курбан Бекиевич повлиял. Сказал Сердару, что это тот тренер, с которым будет комфортно, и который может помочь вырасти в топ-игрока", - отметил Почоев.

Источник: Sport24


Теги: Азмун Зенит
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