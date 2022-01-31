Напомним, казахстанский футболист провел с "Зенитом" первый тренировочный сбор в Дубае и принял участие в контрольном матче с "Жилиной" (5:0). Нуралы отправился и на второй сбор петербуржцев в Португалию. Алип находится в "Зените" на просмотре.
Центральный защитник Нуралы Алип выступает за "Кайрат" с 2018 года. В сезоне-2021 чемпионата Казахстана 22-летний футболист провел 25 матчей, на его счету 1 голевая передача. Контракт Алипа с казахстанским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 млн евро.
В составе сборной Казахстана Нуралы дебютировал в марте 2018 года. Он сыграл в составе национальной команды в 12 матчах.
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" может арендовать защитника "Кайрата" Алипа до конца сезона
"Зенит" рассматривает возможность аренды защитника "Кайрата" Нуралы Алипа до конца текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"