Алип находится в "Зените" на просмотре.
"Шансы остаться в "Зените" весьма неплохие. В матче против "Жилины", считаю, Алип отыграл неплохо, учитывая, почти два месяца он находился без игровой практики. "Зенит", беря его в аренду, не сильно рискует. Скорее всего, вопрос о его аренде уже решен. Остались небольшие детали", - приводит слова Каирова РБ Спорт.
Защитник Нуралы Алип провел с "Зенитом" первый тренировочный сбор в Дубае и принял участие в контрольном матче с "Жилиной" (5:0). Нуралы отправился и на второй сбор петербуржцев в Португалию. В сезоне-2021 чемпионата Казахстана 22-летний футболист провел 25 матчей за "Кайрат", на его счету 1 голевая передача.
Накануне, гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что петербуржцы завершили трансферную кампанию покупкой бразильского нападающего Юри Алберто у "Интернасьонала".
В "Зените" подтвердили возможность аренды защитника "Кайрата" Алипа
"Скорее всего, вопрос о его аренде уже решен". Казахстанский журналист - о переходе Алипа в "Зенит"
Казахстанский комментатор Ербол Каиров оценил шансы защитника Нуралы Алипа перейти в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"