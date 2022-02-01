Как сообщает источник, Рыков в ближайшее время присоединится к "Родине" на тренировочном сборе. Напомним, что 14 января "Урал" объявил о том, что контракт с Рыковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.
После 20 туров "Родина" лидирует в третьей группе ФНЛ-2. В активе команды, которую возглавляет Денис Бояринцев, 51 очко в 20 играх.
В этом сезоне Рыков успел сыграть за "Урал" 4 матча в РПЛ и еще одну встречу в Кубке России. Ранее 34-летний защитник выступал за "Динамо", "Мордовию", "Торпедо", "Томь" и еще несколько российских клубов.
Источник: "Матч ТВ"
Рыков присоединится к "Родине" на сборах
Защитник Владимир Рыков, недавно ушедший из "Урала", может продолжить карьеру в ФНЛ-2.
Фото: ФК "Урал"