Рыков присоединится к "Родине" на сборах

Защитник Владимир Рыков, недавно ушедший из "Урала", может продолжить карьеру в ФНЛ-2.

Фото: ФК "Урал"





После 20 туров "Родина" лидирует в третьей группе ФНЛ-2. В активе команды, которую возглавляет Денис Бояринцев, 51 очко в 20 играх.



В этом сезоне Рыков успел сыграть за "Урал" 4 матча в РПЛ и еще одну встречу в Кубке России. Ранее 34-летний защитник выступал за "



Источник: Как сообщает источник, Рыков в ближайшее время присоединится к "Родине" на тренировочном сборе. Напомним, что 14 января " Урал " объявил о том, что контракт с Рыковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.После 20 туров "Родина" лидирует в третьей группе ФНЛ-2. В активе команды, которую возглавляет Денис Бояринцев, 51 очко в 20 играх.В этом сезоне Рыков успел сыграть за "Урал" 4 матча в РПЛ и еще одну встречу в Кубке России. Ранее 34-летний защитник выступал за " Динамо ", "Мордовию", " Торпедо ", "Томь" и еще несколько российских клубов.Источник: "Матч ТВ"