Асадов находится на просмотре в "Уфе". Он отправился на сборы вместе с командой и уже поучаствовал в одном контрольном матче. Игрок близок к заключению контракта с уфимским клубом. Ожидается, что в ближайшее время он станет футболистом "Уфы", сообщает Чемпионат.
Асадов является игроком МФК КПРФ. В составе этого клуба он стал чемпионом России в сезоне-2019/20.
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В активе команды Алексея Стукалова 16 набранных очков.
"Уфа" близка к подписанию контракта с игроком сборной России по мини-футболу
Игрок сборной России по мини-футболу Янар Асадов близок к переходу в "Уфу".
Фото: kam-kray.ru