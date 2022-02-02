— Алиев — очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал. Какой смысл ему что-то отвечать? — рассказала Смородская Sport24.
Ранее Алиев заявил, что Смородская не разбирается в футболе и её место у кухонной плиты.
65-летняя Смородская была президентом "Локомотива" июля 2010 по август 2016 года.
36-летний Алиев выступал в составе железнодорожников с 2010 по 2011 год, проведя за команду 27 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач. В настоящее время Алиев завершил игровую карьеру.
Смородская — об Алиеве: очень глупый человек. Он за всю свою жизнь ничего, кроме букваря, не прочитал
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская ответила на слова бывшего полузащитника команды Александра Алиева в свой адрес.
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