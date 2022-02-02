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Бегич: в следующем сезоне РПЛ могу быть уже не легионером

Защитник "Рубина" Сильвие Бегич рассказал, что с нового сезона РПЛ не будет считаться в лиге легионером.
Фото: Getty Images
— Паспорт уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером, — рассказал Бегич в интервью "РБ Спорту".

28-летний Бегич сегодня, 2 февраля, вернулся в расположение "Рубина" из "Крыльев Советов", которые арендовали игрока. Казанский клуб воспользовался опцией досрочного расторжения арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Бегич принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в 2023 году.

Источник: Бегич, вернувшийся сегодня в "Рубин", перестанет считаться легионером с нового сезона


Теги: Рубин Бегич
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