Бегич: в следующем сезоне РПЛ могу быть уже не легионером

Защитник "Рубина" Сильвие Бегич рассказал, что с нового сезона РПЛ не будет считаться в лиге легионером.

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28-летний Бегич сегодня, 2 февраля, вернулся в расположение "Рубина" из "Крыльев Советов", которые арендовали игрока. Казанский клуб воспользовался опцией досрочного расторжения арендного соглашения.



В нынешнем сезоне Бегич принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в 2023 году.



Источник: Бегич, вернувшийся сегодня в "Рубин", перестанет считаться легионером с нового сезона — Паспорт уже в июне будет готов. Так что в следующем сезоне могу быть уже не легионером, — рассказал Бегич в интервью "РБ Спорту" 28-летний Бегич сегодня, 2 февраля, вернулся в расположение "Рубина" из "Крыльев Советов", которые арендовали игрока. Казанский клуб воспользовался опцией досрочного расторжения арендного соглашения.В нынешнем сезоне Бегич принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в 2023 году.