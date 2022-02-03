Накануне "Спартак" опубликовал заявку на плей-офф Лиги Европы. В нее были внесены два новичка "красно-белых" - хавбек Кристофер Мартинс Перейра и нападающий Шамар Николсон. Также был дозаявлен Самуэль Жиго - защитник теперь числится в списке игроков как футболист, арендованный у "Марселя". При этом Классен и некоторые другие новички "Спартака" в заявку не вошли.
Отец Классена объяснил отсутствие игрока в заявке, а также сообщил, что ему немного обидно из-за непопадания сына в список игроков для участия в Лиге Европы.
"Отсутствие Леона в заявке "Спартака" на Лигу Европы связано с тем, что клуб мог заявить только трех новичков. Они заявили Николсона, Мартинса и Жиго. А Леона, Хлусевича и Пруцева - нет. Конечно, он хотел бы попасть в заявку, это немного обидно и жалко, но куда деваться - такое решение было принято руководством и тренером", - сказал отец футболиста.
Источник: Sport24
Отец Классена: Леон хотел бы попасть в заявку "Спартака" на Лигу Европы. Немного обидно, что его там нет
Сергей Драньков, отец защитника "Спартака" Леона Классена, высказался об отсутствии игрока в заявке на плей-офф Лиги Европы.
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