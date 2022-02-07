Ткаченко отметил, что решение руководства "Спартака" - знак поддержки и уважения со стороны клуба.
"Что касается Паши Маслова, то со стороны клуба это месседж поддержки и уважения. Все знают, что в тех матчах Паша не должен был играть по медицинским показаниям, однако не мог отказать тренеру, сыграл в важнейших матчах сезона, но, к сожалению, получил травму. Клуб это понимает и поддерживает Пашу перед ожидаемым возвращением в строй", - сказал Ткаченко.
Отметим, что ранее "Спартак" внес в контракт Маслова, рассчитанный до лета 2024 года, опцию продления. Договор может быть продлен на один год. У футболиста есть возможность активировать эту опцию в любой момент.
Источник: Sport24
Ткаченко - о продлении контракта с Масловым: это месседж поддержки и уважения со стороны "Спартака"
Руководитель спортивного агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о решении "Спартака" внести опцию продления контракта в соглашение с защитником Павлом Масловым.
Фото: Sport24