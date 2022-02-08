Напомним, представители тренерского штаба "Зенита" присутствовали на последнем матче "Бетиса". Севильский клуб в воскресенье, 6 февраля, встречался с "Вильярреалом" в Ла Лиге. Подопечные Пеллегрини проиграли со счетом 0:2. На игре были помощники главного тренера петербуржцев Сергея Семака – Анатолий Тимощук и Вильям Оливейра. Также за матчем наблюдал тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.
"Если просто отталкиваться от последних результатов "Бетиса", когда они забивали по 4 мяча "Реалу Сосьедад" и кому-то еще, от его третьего места в чемпионате страны, по исполнителям, то, кажется, да – у "Зенита" нет шансов. Но это точно не так.
Но у "Зенита" другая проблема - нет практики, игровой тонус надо только приобретать, ведь это будет первый матч в сезоне. То есть если у "Бетиса" переизбыток матчей, то у петербуржцев - их нехватка. И непонятно, кому будет легче", - сказал Радимов.
Перед матчем с "Вильярреалом" "Бетис" в 6 матчах одержал 5 побед и 1 раз сыграл вничью, разница мячей - 18:3.
"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
Источник: РБ Спорт
Семак: не думаю, что "Бетис" заслуживал поражения в матче с "Вильярреалом"
Радимов: если отталкиваться от последних результатов "Бетиса", то у "Зенита" нет шансов
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча первой команды "сине-бело-голубых" против "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"