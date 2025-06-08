"Рад, что чемпион сменился. Просто рад тому, что им стал "Краснодар". Почему для меня это так важно? Не люблю "Зенит" просто", - цитирует Пальцева "СЭ".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России, обогнав в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на одно очко. Напомним, что до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Махачкалинское "Динамо", за которое выступает Валентин Пальцев, заняло 11 место, набрав в 30 турах 29 баллов.
Защитник махачкалинского "Динамо" заявил, что рад чемпионству "Краснодара", потому что не любит "Зенит"
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев прокомментировал чемпионство "Краснодара".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала