По словам Ари, не исключено, что он вернется в РПЛ следующим летом. Напомним, что ранее он заключил контракт с бразильским "Атлетико Сеаренсе", выступающим в третьем по силе дивизионе страны. При этом Ари является владельцем данного клуба.
"Допускаю ли, что могу вернуться в Россию летом? Конечно, но для меня важно сейчас войти в соревновательный ритм. Мне пока тяжело, сейчас надо концентрироваться на тренировках. Желание поиграть в России у меня есть, но пока рано об этом говорить", - заявил Ари.
Источник: Sport24
Ари: у меня есть желание поиграть в России, но пока рано об этом говорить
Бывший нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари допустил, что может вернуться в чемпионат России.
Фото: Sport24