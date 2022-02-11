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Парфенов: не скажу, что Мозес - суперфутболист, но ниже своего уровня он не падает

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов прокомментировал продление контракта московским клубом с полузащитником Виктором Мозесом.
Фото: Getty Images
Парфенов заявил, что Мозес является одним из лидеров "Спартака" и никогда не выступает ниже своего уровня в московской команде.

"Еще два года он будет стабильно играть. Не скажу, что это суперфутболист, но ниже своего уровня Виктор никогда не падает. Чем больше сильных игроков в нашем чемпионате, тем он интереснее. В "Спартаке" Мозес справляется с ролью лидера", - сказал Парфенов.

Напомним, ранее "Спартак" объявил о продлении контракта с Мозесом до 2024 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 31-летний полузащитник провел 15 матчей и забил один гол. "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата (23 очка).

Источник: РБ Спорт


Теги: Парфенов Мозес Спартак
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