Как сообщает источник, либерийский форвард прибыл в "Балтику" на просмотр. С 2017-го по 2021-й год Нимели выступал за "Спартак-2". За это время форвард провел 109 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.
После ухода из "Спартака-2" Нимели играл за хорватскую "Горицу" и финский "Ильвес". В прошлом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Хорватии, но не отличался результативными действиями.
"Балтика" после 25 туров занимает седьмое место в ФНЛ. В активе калининградцев 38 набранных очков.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Экс-форвард "Спартака-2" Нимели находится на просмотре в "Балтике"
Форвард Сильванус Нимели может стать игроком "Балтики".
Фото: ФК "Спартак"