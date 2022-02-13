"Все в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта", - цитирует Капуозо "Евро-Футбол.Ру".
Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует полузащитника. При этом в соглашении будет опция обязательного выкупа, если Карраскаль проведет 50 процентов матчей из числа оставшихся до конца сезона.
В прошедшем сезоне Карраскаль провел 44 матча за "Ривер Плейт" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 6,2 млн евро.
ЦСКА завершил первую часть чемпионата на четвертой строчке в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 30 очков в 18 встречах.
Агент Карраскаля - о переходе в ЦСКА: мы улаживаем последние детали
Агент Норман Капуозо, представляющий интересы полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля рассказал о ходе переговоров с ЦСКА.
Фото: инстаграм Хорхе Карраскаля