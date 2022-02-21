Ботхейм: когда я был подростком, ездил на просмотр в "Арсенал", "Боруссию", "МЮ" и "Барселону"

Форвард "Краснодара" Эрик Ботхейм рассказал, что бывал на просмотре в европейских топ-клубах.

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"Когда я был подростком, я ездил на просмотр в "



Отметим, что Ботхейм пополнил состав "Краснодара" в зимнее трансферное окно. Норвежский форвард перешел в российский клуб из "Буде-Глимт". Контракт Ботхейма с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года.



Источник: Ботхейм поделился впечатлениями от просмотра в топ-клубах Англии, Германии и Испании."Когда я был подростком, я ездил на просмотр в " Арсенал ", "Боруссию", "Манчестер Юнайтед" и "Барселону". На самом деле, это был крутой опыт. Первое, что бросилось в глаза - уровень игроков. Несмотря на то, что мы были одного возраста, в Испании и Англии уровень молодых игроков намного выше", - заявил Ботхейм.Отметим, что Ботхейм пополнил состав "Краснодара" в зимнее трансферное окно. Норвежский форвард перешел в российский клуб из "Буде-Глимт". Контракт Ботхейма с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года.Источник: Sport24