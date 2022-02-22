"Она хочет разбираться, пытается, все нормально видит. Но она футбольный болельщик, не специалист. Болельщики очень разбираются в футболе, у них знания не скажу что больше моих, но они фамилиями сыпят, у них куча статистики в голове, и они думают, что это футбол. Да, это часть футбола, но сам футбол намного больше. В нем много факторов, не только цифры и не только профили игроков", - цитирует Газизова Sports.ru.
Напомним, Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" в июле 2020-го. В итоге он проработал на посту около полугода - до декабря. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал ранее.
В январе Газизов представил в суде расписку, согласно которой Леонид Федун должен передать ему часть акций "Спартака". Вместе с тем Газизов требует восстановить его в должности и выплатить ему задолженность, которая осталась после его ухода из клуба.
Газизов: Зарема хочет разбираться в футболе, но она футбольный болельщик, а не специалист
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оценил уровень компетенции жены владельца "Спартака" Заремы Салиховой.
Фото: Global Look Press