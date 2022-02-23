"Ну пусть попробуют исключить "Зенит", а заодно и деньги "Газпрома" из еврокубков. Посмотрим тогда, как запоют", - сказал Боярский.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против российских организаций. В частности, ограничения затронули московский ЦСКА. В санкционный список, который был сформирован из-за обострения отношений между Россией и Украиной, внесли госкорпорацию ВЭБ и ее дочерние структуры, включая ЦСКА.
Источник: Sport24
Познер прокомментировал попадание ЦСКА под американские санкции
Боярский: пусть попробуют исключить из еврокубков "Зенит", а заодно и деньги "Газпрома". Посмотрим, как запоют
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский отреагировал на попадание ЦСКА под санкции, введенные Минфином США против российских организаций.
Фото: РИА Новости