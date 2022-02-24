Адамов подтвердил информацию о том, что получил предложение от "Локо". По словам игрока, он думал, что перейдет в московский клуб, но в итоге все же выбрал "Зенит".
"Предложение от "Локомотива" действительно было. Но это, скорее, вопрос не ко мне, а к руководству "Урала". Да, первым на меня вышел "Локомотив". <...> Я вообще уже думал, что перейду в "Локомотив". Но как только появился вариант с "Зенитом", сразу согласился", - заявил Адамов.
Напомним, что Адамов присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно. До этого защитник выступал за "Урал".
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков по итогам 18 туров.
Источник: Чемпионат
Адамов: учился у Марио Фернандеса, наблюдал за его игрой
Адамов: думал, что перейду в "Локомотив". Но как только появился вариант с "Зенитом", сразу согласился
Фото: "Чемпионат"