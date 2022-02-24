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Адамов: думал, что перейду в "Локомотив". Но как только появился вариант с "Зенитом", сразу согласился

Защитник "Зенита" Арсен Адамов рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"
Адамов подтвердил информацию о том, что получил предложение от "Локо". По словам игрока, он думал, что перейдет в московский клуб, но в итоге все же выбрал "Зенит".

"Предложение от "Локомотива" действительно было. Но это, скорее, вопрос не ко мне, а к руководству "Урала". Да, первым на меня вышел "Локомотив". <...> Я вообще уже думал, что перейду в "Локомотив". Но как только появился вариант с "Зенитом", сразу согласился", - заявил Адамов.

Напомним, что Адамов присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно. До этого защитник выступал за "Урал".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков по итогам 18 туров.

Источник: Чемпионат

Адамов: учился у Марио Фернандеса, наблюдал за его игрой


Теги: Адамов Локомотив Зенит
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