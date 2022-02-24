"Сомнений по переходу в "Зенит" не было. Интересовался у Шатова: что и как устроено в клубе. Проговорили почти час за два дня до моего трансфера. Олег сказал: "Даже не думай – надо переходить в "Зенит"! Туда дважды не зовут. Это твой шанс, и я знаю, что у тебя всё получится", - цитирует Адамова "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" объявил о переходе Адамова из "Урала" в конце января. В СМИ сообщалось, что сумма его трансфера составила три млн евро. Футболист подписал с питерцами контракт до окончания сезона 2025/26.
В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей в РПЛ, в которых он отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 38 очков в 18 турах.
Адамов: сомнений по переходу в "Зенит" не было. Шатов сказал: "даже не думай - надо переходить"
Новичок "Зенита" Арсен Адамов рассказал о том, как принимал решение о переходе в питерский клуб из "Урала".
Фото: ФК "Зенит"