СМИ: озвучена сумма неустойки Черевченко, у "Химок" нет средств на ее выплату

По данным источника, экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко не получил компенсацию за расторжение контракта в клубом, которое произошло 22 февраля.

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По данным источника, специалист пока не получил данную сумму, поскольку у подмосковного клуба нет денежных средств на ее выплату.



22 февраля пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении главного тренера команды Игоря Черевченко и его тренерского штаба. Освободившийся пост занял Сергей Юран, ранее тренировавший "СКА-Хабаровск". По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги подмосковный клуб находится на последнем месте в таблице, набрав 14 очков в 18 матчах.



Источник: " Сумма неустойки тренерского штаба Игоря Черевченко за досрочное увольнение из "Химок" составляет 75 миллионов рублей, сообщают СМИ.По данным источника, специалист пока не получил данную сумму, поскольку у подмосковного клуба нет денежных средств на ее выплату.22 февраля пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении главного тренера команды Игоря Черевченко и его тренерского штаба. Освободившийся пост занял Сергей Юран, ранее тренировавший "СКА-Хабаровск". По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги подмосковный клуб находится на последнем месте в таблице, набрав 14 очков в 18 матчах.Источник: " Чемпионат