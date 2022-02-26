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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
0 - 1 0 1
ДинамоПерерыв
П1 55X 9.5П2 1.06
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
УралПерерыв
П1 4.2X 2П2 3
Сочи
16:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.56X 4.3П2 6
Спартак
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.55X 3.25П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
15:30
ТоттенхэмНе начат
П1 3.65X 3.8П2 1.99
Брайтон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.23X 3.2П2 3.55
Манчестер Юнайтед
18:00
УотфордНе начат
П1 1.37X 5.2П2 8.4
Кристал Пэлас
18:00
БернлиНе начат
П1 1.93X 3.35П2 4.5
Брентфорд
18:00
НьюкаслНе начат
П1 2.47X 3.1П2 3.2
Эвертон
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 11X 6.4П2 1.26

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
16:00
ВаленсияНе начат
П1 2.41X 3.2П2 3.2
Хетафе
18:15
АлавесНе начат
П1 1.95X 3.1П2 4.9
Райо Вальекано
20:30
Реал МадридНе начат
П1 5.6X 4.1П2 1.62
Атлетико
23:00
СельтаНе начат
П1 1.69X 3.65П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
17:00
БолоньяНе начат
П1 3.5X 3.45П2 2.15
Эмполи
20:00
ЮвентусНе начат
П1 4.9X 4П2 1.7
Сассуоло
22:45
ФиорентинаНе начат
П1 2.75X 3.6П2 2.49

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
17:30
ГертаНе начат
П1 1.41X 5П2 7.4
Гройтер Фюрт
17:30
КельнНе начат
П1 3.9X 3.8П2 1.93
Байер
17:30
АрминияНе начат
П1 1.37X 5.6П2 7.6
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.05X 3.55П2 3.7
Унион
17:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.85
Айнтрахт
20:30
БаварияНе начат
П1 5.2X 5.2П2 1.52

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбург
19:00
НиццаНе начат
П1 2.01X 3.5П2 3.9
ПСЖ
23:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 1.16X 8.4П2 17
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СМИ: озвучена сумма неустойки Черевченко, у "Химок" нет средств на ее выплату

По данным источника, экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко не получил компенсацию за расторжение контракта в клубом, которое произошло 22 февраля.
Фото: РИА Новости
Сумма неустойки тренерского штаба Игоря Черевченко за досрочное увольнение из "Химок" составляет 75 миллионов рублей, сообщают СМИ.

По данным источника, специалист пока не получил данную сумму, поскольку у подмосковного клуба нет денежных средств на ее выплату.

22 февраля пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении главного тренера команды Игоря Черевченко и его тренерского штаба. Освободившийся пост занял Сергей Юран, ранее тренировавший "СКА-Хабаровск". По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги подмосковный клуб находится на последнем месте в таблице, набрав 14 очков в 18 матчах.

Источник: "Чемпионат"


Теги: Химки Черевченко
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