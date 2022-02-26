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Терюшков: информация о 75 млн рублей неустойки для Черевченко - это бред

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что клуб должен выплатить бывшему наставнику команды Игорю Черевченко 75 млн рублей неустойки.
Фото: ФК "Химки"
"75 млн неустойки? Это бред, глупость, с Игорем Геннадьевичем сели, проговорили, все документы подписаны. Сумма намного меньше, конечно, не буду говорить, это коммерческая тайна", - сказал Терюшков.

Сегодня появилась информация, что тренерский штаб Черевченко должен получить от бывшего клуба еще 75 миллионов рублей. Отмечалось, что подмосковная команда не имеет финансовых средств, чтобы выплатить эту сумму.

Напомним, пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении Черевченко 22 февраля. Отметим, что это уже не первое увольнение Черевченко из "Химок" в текущем сезоне. В первый раз клуб объявил об уходе специалиста в октябре прошлого года, но меньше месяца спустя он был восстановлен в должности. Сообщалось, что тогда причиной возвращения стала также невозможность выплатить неустойку.

Источник: ТАСС

Черевченко прокомментировал информацию о неустойке, которую ему должны выплатить "Химки"


Теги: Терюшков Химки Черевченко
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