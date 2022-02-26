Терюшков: информация о 75 млн рублей неустойки для Черевченко - это бред

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что клуб должен выплатить бывшему наставнику команды Игорю Черевченко 75 млн рублей неустойки.

Фото: ФК "Химки"





Сегодня появилась информация, что тренерский штаб Черевченко должен получить от бывшего клуба еще 75 миллионов рублей. Отмечалось, что подмосковная команда не имеет финансовых средств, чтобы выплатить эту сумму.



Напомним, пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении Черевченко 22 февраля. Отметим, что это уже не первое увольнение Черевченко из "Химок" в текущем сезоне. В первый раз клуб объявил об уходе специалиста в октябре прошлого года, но меньше месяца спустя он был восстановлен в должности. Сообщалось, что тогда причиной возвращения стала также невозможность выплатить неустойку.



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Черевченко прокомментировал информацию о неустойке, которую ему должны выплатить "Химки" "75 млн неустойки? Это бред, глупость, с Игорем Геннадьевичем сели, проговорили, все документы подписаны. Сумма намного меньше, конечно, не буду говорить, это коммерческая тайна", - сказал Терюшков.Сегодня появилась информация, что тренерский штаб Черевченко должен получить от бывшего клуба еще 75 миллионов рублей. Отмечалось, что подмосковная команда не имеет финансовых средств, чтобы выплатить эту сумму.Напомним, пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении Черевченко 22 февраля. Отметим, что это уже не первое увольнение Черевченко из "Химок" в текущем сезоне. В первый раз клуб объявил об уходе специалиста в октябре прошлого года, но меньше месяца спустя он был восстановлен в должности. Сообщалось, что тогда причиной возвращения стала также невозможность выплатить неустойку.Источник: ТАСС