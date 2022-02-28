"Кассационная жалоба Газизова не была удовлетворена судом", - цитирует Завьялову "ТАСС".
Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение и представители Газизова подали жалобу в кассационный суд.
Напомним, Газизов проработал на посту генерального директора в "Спартаке" с июля по декабрь 2020-го года. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал ранее.
В январе Газизов представил в суде расписку, согласно которой Леонид Федун должен передать ему часть акций "Спартака". Вместе с тем Газизов требует восстановить его в должности и выплатить ему задолженность, которая осталась после его ухода из клуба.
Суд не удовлетворил кассационную жалобу Газизова по выплатам от "Спартака"
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова заявила, что суд не удовлетворил кассационную жалобу Шамиля Газизова к бывшему клубу.
Фото: ФК "Спартак"