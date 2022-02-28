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Цорн: Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о моральном состоянии легионеров.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня московский клуб объявил о том, что немецкий специалист Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера.

Также в СМИ появилась информация, что защитник "Локо" Пабло покинул расположение московского клуба.

"Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло", - сказал Цорн.

Защитник Пабло перешел в "Локомотив" зимой 2021 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел в составе "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за "Локо" Пабло сыграл в 31 матче, забив 2 гола. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24

Источник: защитник Пабло покинул "Локомотив"


Теги: Цорн Локомотив Пабло
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