Сегодня московский клуб объявил о том, что немецкий специалист Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера.
Также в СМИ появилась информация, что защитник "Локо" Пабло покинул расположение московского клуба.
"Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная, все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло", - сказал Цорн.
Защитник Пабло перешел в "Локомотив" зимой 2021 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел в составе "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за "Локо" Пабло сыграл в 31 матче, забив 2 гола. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport24
Источник: защитник Пабло покинул "Локомотив"
Цорн: Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о моральном состоянии легионеров.
Фото: ФК "Локомотив"